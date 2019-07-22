غريزمان: ميسي لم يحدثني منذ قدومي لبرشلونة

قال أنطوان غريزمان، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يتحدث معه ولم يهنئه بانضمامه للعملاق الكتلوني "برشلونة"، في الوقت الذي تحدث فيه عن إمكانية انضمام البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة.

وقال غريزمان، خلال المؤتمر صحفي: "في الحقيقة العلاقة بدأت بشكل سيء لأنهم قاموا بتمرير الكرة من بين أقدامي مرتين في أول مران لي. واحدا منهما قام به راكيتيتش. ولحسن الحظ تعلمت الدرس"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأضاف: "فيما يتعلق بالمكالمات والحديث معي، فميسي لم يتصل بي بعد، ولكن سواريز فعل ذلك واتصل بي وهنأني ورحب بقدومي".

وأردف بشأن اختلاف طريقة لعب برشلونة وأتلتيكو مدريد: "في أتلتيكو مدريد يهاجمون بشكل أسرع، أما في برشلونة فلديهم المزيد من الصبر مع الكرة، فطريقة برشلونة أحبها وأظن أنني أستطيع المساهمة فيها كثيرا".

وعن رحيله عن الفريق المدريدي، قال غريزمان: "حسنا، لقد بذلت قصارى جهدي لكي تكون طريقة رحيلي بشكل جيد، سواء مع النادي وزملائي ومع الجماهير. فأنا أردت الخروج بشكل جيد، ولكن الباقيين فالأمر متروك لهم".

وواصل تصريحاته ردا عن رد فعله حول القضية التي فتحت ضده وضد برشلونة حول موضوع شرطه الجزائي: "لقد وصل شيء ما إلى أذني عن هذا الأمر، لكنني لا أريد الالتفات إليه. لقد أعطيت أتلتيكو مدريد كل ما لدّي وهناك كان منزلي لسنوات عديدة. وأنا هادئ للغاية بشأن هذا الأمر".

وأكمل حول ما إذا كانوا يتحدثون داخل كامب نو عن عودة البرازيلي نيمار: "إذا لا، وعلى أي حال هناك أيضا يتواجد ديمبلي وكوتينيو ومالكوم".

وانتقل غريزمان من نادي العاصمة إلى ملعب "كامب نو" بعدما عمد برشلونة إلى دفع البند الجزائي بقيمة 120 مليون يورو (135 مليون دولار) لفسخ عقد بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده، إلا أن فريقه السابق اعترض على الصفقة معتبرا أن على برشلونة أن يدفع مبلغا اعلى للحصول على خدمات لاعبه، كونه دخل بمفاوضات معه قبل أن ينخفض البند الجزائي من 200 مليون في يوليو.