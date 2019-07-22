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مخالف للأصول الدستورية

حماس: قرار عباس حل مجلس القضاء الأعلى "ديكتاتوري"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:44 - 22 يوليو 2019
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قالت حركة "حماس"، إن قرارات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بحلِّ مجلس القضاء الأعلى، وتعديل قانون السلطة القضائية، "مخالف للأصول الدستورية القانونية وسلوك ديكتاتوري".

وأضافت الحركة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، " أقدم عباس على عدوان بحق مؤسسة القضاء في استمرار لنهج التفرد والديكتاتورية، والخروج عن القانون، وقرارات عباس خطوة يشطب من خلالها النظام الفلسطيني، ويلغي تماما أي أفق للشراكة أو الديمقراطية".

وعبرت الحركة عن رفضها وإدانتها بشدة لسلوك عباس "الديكتاتوري" وإصراره على "رفض المصالحة والشراكة".

ووصفت قرارات رئيس السلطة المتعلقة بالنظام القضائي، بأنها "مخالفة للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية".

وشددت على ضرورة "وجود صوت وطني موحد للتصدي لقرارات الرئيس عباس الانفرادية التي لا تحترم إرادة الشعب الفلسطيني".

وأصدر عباس قرارين، الخميس الماضي، عدّل في أحدهما قانون السلطة القضائية بحيث خفض سن تقاعد القضاة إلى الستين عاما، وحلّ بموجب القرار الثاني مجلس القضاء الأعلى وأنشأ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام.

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