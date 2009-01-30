مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في الثاني من شهر آذار بإشراف مصري

فلسطين اليوم- وكالات

علم من مصادر دبلوماسية مطلعة بالقاهرة أنه تقرر عقد مؤتمر المانحين بشأن إعادة إعمار قطاع غزة في 2 آذار (مارس) القادم بالقاهرة، إذ تقرر تأجيله إلى ما بعد انعقاد الحوار الفلسطيني المقرر في 22 من الشهر القادم شباط (فبراير).

وسيكون انعقاد مؤتمر الحوارالفلسطيني عاملا مهما، وورقة عمل أساسية ضمن أجندة مؤتمر المانحين. وقالت مصادر إن من شأن هذا أن يدفع بالجهود الدولية لإطلاق خطط إعمار واسعة، بعد التأكد من جدية الفلسطينيين لفتح صفحة جديدة في العلاقات وإنهاء الخلافات القائمة، والتحرك بجدية نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة العمل خلال المرحلة المقبلة.

كما عُلم أن القاهرة بصدد إعداد بطاقات الدعوة لهذا المؤتمر، والتي ستشمل دولا عربية وأوربية وآسيوية إلى جانب منظمات ومؤسسات بينها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وصناديق التمويل العربية والدولية.

وسيعقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية، فيما ينتظر أن يشهد أول زيارة لوزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة هيلاري كيلنتون إلى القاهرة منذ تعيينها بمنصبها، حيث ينتظر أن يلتقيها الرئيس المصري محمد حسني مبارك.

وقالت المصادر إنه من المنتظر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية يمثلون نحو 60 دولة ومنظمة عربية وأجنبية، فيما أشارت إلى أن المؤتمر سيشهد حضورا كبيرا بالنظر إلى مناقشة محورين هامين هما المحور الاقتصادي الذي يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب المحور السياسي الذي يتعلق بالتهدئه بين الفلسطينيين وإسرائيل وإنهاء الحصار وإعادة بعث الحياة بالعملية السلمية المجمدة.

وسيناقش المؤتمر خططا لإعادة الإعمار والعديد من أوراق العمل المقدمة من المشاركين، خاصة من مصر والجامعة ودول عربية، إلى جانب مناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بإعادة إطلاق عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية وفقا لأسس جديدة، بعد نجاح جهود تثبيت التهدئة.