هل تشبه قضية هروب الأميرة هيا.. معلومات صادمة عن العائلة الملكية في المغرب

كشف محامي العائلة الملكية في المغرب، لأول مرة وبشكل رسمي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس طلق زوجته الأميرة سلمى بناني، ونفى أن تكون هربت من المغرب مع ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وجاء ذلك في تكذيب نشرته الصحافة الفرنسية، ردا على موقع غير معروف، أعلن أن الزوجة السابقة للعاهل المغربي هربت برفقة أبنائها، على طريقة الأميرة هيا زوجة أمير دبي محمد بن راشد.

محامي العائلة الملكية بالمغرب، إريك ديبون موريتي قال: "وفق ما نشرته السبت المجلة الفرنسية "gala.fr"، إن "الملك وطليقته، ونظرا لوضعهما الاعتباري، لم يسبق لهما الرد على الشائعات، لكن الأخبار الأخيرة لم تعد تطاق وتمس بالشرف ويطالبان بالتروي والنضج".

ونفى المحامي، أخبار الخلافات العائلية العميقة التي تتعلق بهروب الأميرة من المغرب برفقة ولي العهد الأمير الحسن، وأثبت صحة الشائعات التي تتعلق بطلاق الملك والأميرة لأول مرة.

وأضفى بيان المحامي صفة الزوجة "السابقة" على الأميرة سلمى، وبهذا يؤكد طلاق الملك والأميرة، وهو الخبر الذي كان يدور في الصحافة والكواليس دون تأكيد رسمي من طرف القصر.

وأكد المحامي أن الشائعات بهروب الأميرة سلمى أو اختطاف ابنيهما التي تروج منذ يوليو الجاري هي أخبار كاذبة بالمرة".

وأعرب الملك والأميرة سلمى عن "امتعاضهما من هذه الشائعات ورفضها بصوت واحد".

ورفض بيان المحامي "المقارنة بين الأميرة سلمى وقضية أميرة أخرى"، في إشارة إلى هروب الأميرة هيا بنت الحسين من الإمارات العربية إلى لندن، مؤكداً أن هذه الشائعات التي تنشرها منابر أجنبية هي قابلة للملاحقة القضائية بتهمة السب والقذف".

وطالب المحامي "باحترام الحياة الخاصة للعائلة الملكية المغربية".