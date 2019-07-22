موعد مباراة الاهلى اليوم بتوقيت مصر والمباريات القادمة... القنوات الناقلة

تحديد موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب القادمة, جدول مباريات الأهلي القادمة المؤجلة في الدوري المصري 2019 وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي القادمة ضد المقالون المؤجلة، يوم الاربعاء في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر المحلي، وفي التاسعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي العاشرة ليلا بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب ضد الاهلي يوم الأربعاء 24-7-2019، ستكون هي قناة النيل الرياضية، بجانب قناة أون سبورت، هذا كما ستكون قناة تايم سبورت من بين القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والمقاولون العرب مجانا يوم الأربعاء في مباريات الدوري المصري المؤجلة.

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة لعرض المباراة مباشر عليها :

هذا قبل مباراة الاهلى والمقاولون العرب القادمة المؤجلة يتواجد نادي الاهلي في المركز الأول من ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، وذلك بعد أن جرى المارد الأحمر 32 مباراة في الدوري المصري، تمكن من خلالها من تحقيق نتيجة الفوز في ثلاثة وعشرون مباراة والتعادل في خمسة مباريات، وانهزم إلى الآن في أربعة مباريات.

حيث في الطرف الأخر قبل موعد ماتش الاهلي القادم يتواجد نادي المقاولون العرب في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد 48 نقطة، جمعها الفريق بعد إجراء 33 مباراة، تمكن من خلالها من تحقيق نتيجة الفوز في ثلاثة عشرة مباراة والتعادل في تسعة مباريات، وانهزم إلى الآن في احدي عشرة مباراة.

وتعادل الزمالك أمام الجونة 2 – 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز ليفقد الفريق الأبيض نقطتين ثمينتين فى صراعه على لقب الدورى.

فيما عاد شريف إكرامى حارس مرمى الفريق قادمًا من ألمانيا لخوضه برنامج تأهيلي هناك للتعافي من الإصابة، وكان إكرامي قد استغل فترة توقف الدوري بسبب استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا، ليجري عملية جراحية لإزالة عظم زائد في الركبة.

وظهر إكرامي في مران الأهلي اليوم الأحد، وأدى تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة، وحرص لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على الاطمئنان على إكرامي ومعرفة أخر تطورات برنامجه التأهيلي، ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وباتت مواجهة المقاولون العرب والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل الأمل الأخير للفريق الأبيض للبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز حيث ينتظر الأبيض هدية من ذئاب الجبل بالتعادل أمام المارد الأحمر