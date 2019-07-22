نيمار إلى ريال مدريد وبيل إلى باريس سان جرمان!

كشف وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، حقيقة انتقال نجم ريال مدريد إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تبادلية، لحصول الريال على النجم البرازيلي نيمار.



وخرجت تقارير صحفية تشير إلى صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وباريس، ينتقل بمقتضاها نيمار للنادي الملكي، مقابل انضمام بيل إلى سان جيرمان.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن وكيل أعمال بيل لم يكن على علم بالأنباء التي أفادت بمقايضة محتملة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه لم يظهر اهتمامًا تجاه تلك الأنباء.

وقال: "ليس لدي خطة للإسراع برحيل بيل من ريال مدريد، الآن أنا جالس على الأريكة أشاهد بطولة بريطانية المفتوحة للجولف".



وكان زيدان، قال عقب المباراة الودية بين الميرنجي وبايرن ميونخ فجرالأحد، إنَّ مسؤولي الريال يعملون على انتقال بيل خارج "سانتياجو برنابيو"، ومن الأفضل للجميع أن يرحل النجم الويلزي، في أقرب وقت.