إرشادات مهمة للوقاية من لدغات البعوض والأمراض التي تتسبب بها

نشرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مجموعة من الإرشادات الخاصة بالوقاية من لدغات البعوض بأنواعها المختلفة خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأوضحت الوزارة في نشرتها أن أسهل طرق الوقاية هي القضاء على أماكن تكاثر البعوض، مشيرةً إلى أن أي كميات مياه راكدة ومكشوفة تكون صالحة لتكاثر البعوض.

ولفت إلى أن وسائل الوقاية الشخصية تتمثل في ارتداء ملابس طويلة تغطي الأرجل والأيادي أثناء التواجد خارج المنزل في أوقات نشاط البعوض ليلاً، واستخدام الناموسيات عند النوم، واستخدام كريمات طاردة للبعوض مرخصة من وزارة الصحة، مع الانتباه إلى استخدامها بأقل كمية وعند التواجد خارج المنزل فقط، وعدم وضعها قريباً من العيون الأنف الفم، واتباع التعليمات الموجودة على علبة المستحضر.

وأضافت الوزارة: "على المواطنين وضع شبك ناعم "منخل" على الشبابيك والعمل على إصلاحه إذا تمزق، وإغلاق الأبواب والشبابيك في ساعات المساء".

وأكدت ضرورة تجفيف المياه الراكدة والمستنقعات في ساحات البيوت وحول الأشجار وأحواض المياه، والتخلص من المياه المتجمعة في أوعية وبراميل المياه أو إطارات السيارات التالفة أو ألعاب الأطفال، وأكياس البلاستيك وقوارير نباتات الزينة.

وتابعت: "يجب إغلاق أوعية وبراميل حفظ المياه بإحكام لمنع وصول البعوض لسطح المياه، وإغلاق آبار جمع مياه الأمطار، ووضع شبك على فتحات أنابيب توصيل المياه، وإغلاق الحفر الامتصاصية وحفر معالجة المياه العادمة وتغطية فتحات مواسير التهوية بشبك ناعم، وتنظيف وتجفيف مشارب وأوعية سقاية الحيوانات والطيور مرة كل أسبوع، والمحافظة على النظافة العامة والتخلص السليم من النفايات الصلبة التي قد تساعد على تجمع كميات من المياه داخلها مثل الأوعية والعبوات الفارغة وأكياس البلاستيك وغيرها".