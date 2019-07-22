الرئاسة: قررات مصيرية ستتخذها القيادة بشأن العلاقة مع "إسرائيل"

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن القيادة ستتخذ خلال الاجتماعات القادمة قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والاتفاقات الموقعة معها.

وستعقد القيادة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردا على عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والخروقات المتواصلة في الأرض الفلسطينية.

وأضاف: "الرئيس محمود عباس، حذر مرارًا وتكرارًا من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل اذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها، مشددا على ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم كافة، بما في ذلك إسرائيل كسلطة احتلال".

وكانت سلطات الاحتلال شرعت منذ صباح اليوم بعمليات هدم جماعية تستهدف 16 بناية سكنية تضم نحو 100 شقة سكنية في واد الحمص، تقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية.