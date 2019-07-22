قرار بترحيل الصحفي الخاروف من القدس

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ابعاد المصور الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق المصور مصطفى الخاروف بذريعة إقامته بصفة غير قانونية في القدس المحتلة.

وحاول الصحفي الخاروف مراراً وتكراراً تنظيم تسوية أوضاعه في مدينة القدس؛ إلا أن طلبه للحصول على الإقامة قوبل بالرفض من قبل قوات الاحتلال حيث أُبلغ بالقرار يوم اعتقاله في يناير/كانون الثاني الماضي.

يُذكر أن المصور الخروف عمل على مدى سنوات لوكالة أنباء الأناضول التركية في القدس المحتلة، التي نشأ فيها، واتهم بإقامة علاقة مع حركة حماس الامر الذي نفاه الخاروف جملة وتفصيلا.