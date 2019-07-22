أسعار الاضاحي فى عيد الأضحى المبارك بغزة 2019

يستعد جميع الناس لإطلاق أسعار الأضاحي في قطاع غزة التي لم يتم تحددها حتى من قبل الوزارة، وأنه من الصعب الآن تحديد سعر لحوم الأضاحي، بسبب اختلاف العرض والطلب في السوق ،ولكن عثرنا على اسعار من قبل اصحاب المزارع فى غزة وهي كالتي .

سعر كيلو العجل الهولندي قائم 16شيكل

سعر كيلو العجل الشراري قائم 18شيكل

سعر كيلو العجل البلجيكي ثائم 20شيكل

سعر كيلو الخروف البلدي قائم 5 دنانير

سعر كيلو الخروف العساف قائم 6 دنانير

علما بأن لم يتم تحديد الأسعار بشكل رسمي بالوزارة والأسعار المطروحة أمامكم بناءا على أصحاب المزارع.



