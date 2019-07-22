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أسعار الاضاحي فى عيد الأضحى المبارك بغزة 2019

  • فلسطين اليوم
  • 13:51 - 22 يوليو 2019
عيد الأضحى عيد الأضحى
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يستعد جميع الناس لإطلاق أسعار الأضاحي في قطاع غزة التي لم يتم تحددها حتى من قبل الوزارة، وأنه من الصعب الآن تحديد سعر لحوم الأضاحي، بسبب اختلاف العرض والطلب في السوق ،ولكن عثرنا على اسعار من قبل اصحاب المزارع فى غزة وهي كالتي .

  • سعر كيلو العجل الهولندي قائم 16شيكل
  • سعر كيلو العجل الشراري قائم 18شيكل
  • سعر كيلو العجل البلجيكي ثائم 20شيكل
  • سعر كيلو الخروف البلدي قائم 5 دنانير
  • سعر كيلو الخروف العساف قائم 6 دنانير

علما بأن لم يتم تحديد الأسعار بشكل رسمي بالوزارة والأسعار المطروحة أمامكم بناءا على أصحاب المزارع.

 


 

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