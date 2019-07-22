رواد مواقع التواصل ينتفضون لـــ#وادي_الحمص ويرفضون مناشدة العرب

سيطرت صور وفيديوهات المجزرة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال ، #بوادي_ الحمص شرق صور باهر بالقدس المحتلة ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان هدمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في المنطقة ،وسط تنديد واسع للحرب الشرسة ضد القدس لترجمة تطبيق صفقة القرن.

التعليقات التي انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي للتغبير عن الغضب من مجزرة الهدم لوادي الحمص حملت عدة هشتاقات منها # القدس او #مجزرة_الهدم و# وادي_الحمص .

أعمال الهدم في صور باهر بالقدس وصفت بأنها جريمة حرب وهي الأكبر منذ العام 1967 وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرارا بذلك .

ويعتبر هدم المنازل انتهاك لاتفاقية موقعة مع الفلسطينيين وكذلك لاتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال .

وشرعت قوات كبيرة من الاحتلال صباح اليوم الاثنين، بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

احمد على حسابه على تويتر قال "في أوسع عملية تطهير عرقي.. الاحتلال يبدأ اليوم بهدم 16 بناية تضم 100 شقة سكنية في منطقة #وادي_الحمص في القدس المحتلة

وتابع "لن نقول أين أنتم يا عرب .. لن نقول أين الجامعة العربية .. لن نسأل أين مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي..؟ فهمنا الوحيد الآن هو السلام مع الكيان الصهيوني الغاصب"

علي قراقع قال على حسابه على تويتر "مشهد تهجير وهدم بيوت المقدسيين في واد الحمّص مؤلم للقلب، والألم يزداد عند قراءة ردود افعال التنظيمات والناس، أما السلطة فغسّلت ايدي ورجلي منها ".. يا رب انت المنتقم فعجّل"#مجزرة_الهدم.

ونس أبو جراد‏ غرد بالقول "وفد إعلامي عربي يزور تل أبيب هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء، ووزير الخارجية الصهيونيين .. هل يمتلك أولئك الإعلاميون الشجاعة الكافية ليطرحوا على مجرمي الحرب الصهاينة سؤالا حول #مجزرةـالهدم في وادي الحمص؟! أو يخبرونا، لماذا هم هناك؟!"

Jafar Hajeer‏ @jafarhajeer " الله يكون بعون أهلنا في #وادي_الحمص في #القدس المحتلة. مجزرة مباني تحدث هناك الآن، قوات الاحتلال تهدم 16 بناية سكنية تحتوي كل منها على عشرات المنازل، البنايات مرخصة لكنها قريبة من جدار الفصل العنصري"

طارق خلف قال "بالمتفجرات والجرافات.. #الاحتلال الإسرائيلي يهدم 70 منزلا للفلسطينيين على مشارف #القدس، بعد تهجير أهلها، وسط غضب فلسطيني وانتقادات دولية"

وتابع :هل يستغل الاحتلال #الصمت العربي لتهويد القدس كاملة؟



















