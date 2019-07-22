متضامنون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق دولية لجرائمه بحق الأسرى

دعت لجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في ظروف استشهاد الأسير ناصر طقاطقة وتقديم المتورطين إلى محكمة الجنايات الدولية.

جاء ذلك خلال فعاليات تضامنية ومسيرة اسناد نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وفاء لشهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة التي انطلقت من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة باتجاه مقر الأمم المتحدة.

وشارك العديد من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى والمتضامنين في الفعالية التي جاءت تنديداً باستشهاد الأسير طقاطقة الذي استشهد في سجون الاحتلال الأسبوع الماضي نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

وتحدث مسؤول لجنة الاسرى في القوى الوطنية والاسلامية عبد القادر ادريس حول جريمة الاحتلال بالتسبب باستشهاد الأسير طقاطقة في سجون الاحتلال.

وأشار، إلى معاناة الأسرى البواسل في سجون الاحتلال والاجراءات القمعية بحقهم من خلال التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي والتفتيش العاري ومنع الزيارات وغيرها من الاجراءات التعسفية .

وطالب ادريس، المجتمع الدولي وخاصة منظمة الصحة العالمية للقيام بدورها بإرسال فرق رقابية ومتخصصة للوقوف على الأوضاع الصحية التي يعيشها الاسرى في سجون الاحتلال .

كما دعا ادريس منظمة الصليب الأحمر الدولي للقيام بدورها الرقابي في فضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، مطالباً المنظمات الحقوقية بالقيام بدورها في ملاحقة مجرمي الحرب وتشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد الأسير طقاطقة .

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت في 16/7/2019، عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة (20 عاما)، من بلدة بيت فجار ببيت لحم، داخل سجن (نيتسان) الإسرائيلي.

والشهيد اعتقل قبل 17 يوما فقط من استشهاده، حيث ادعت ادارة السجون بأنه يعاني من مرض في الأعصاب وهي مبررات واهية للإفلات من المحاسبة والعقاب.