موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة الأردن 2019 برقم التسجيل

قام جميع طلبة الثانوية العامة في الأردن من الانتهاء من تقديم الإمتحانات منتصف العام في توجيهي الأردنية حيث أن يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الأردنية توجيهي 2019 خلال الساعات القليلة القادمة لاعلان نتائج الدورة الصيفية للعام الدراسي 2019، وكانت وزارة التربية والتعليم في المملكة الاردنية الهاشمية قد حددت يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019 لإعلان اعتماد نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية، ومنذ لحظات قليلة ومن خلال تدوينه له عبر موقع التواصل والتدوين العالمي تويتر قام السيد الدكتور وليد المعالي وزير التربية والتعليم الأردني بتحديد موعد اعتماد وإعلان نتائج الدورة الصيفية 2019 لتوجيهي الآردن.

حيث أن أكد سيادته أنه سوف يقوم يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019 باعتماد نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2019 لجميع طلاب المملكة الأردنية الهاشمية، كما اكد سيادته أنه سيقوم بإعلان النتيجة ونسبة النجاح خلال مؤتمر صحفي سوف يعقده في مقر وزارة التربية والتعليم الأردنية.

كما أن سيتم الإعلان عن النتائج من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، بعد الإعلان عن أسماء الأوائل في مؤتمر صحفي كبير، نعرض عليكم موعد نتيجة جميع الطلاب بالتوجيهي الأردنية ورابط الاستعلام عن النتائج.

يتم في البداية الإعلان عن أسماء أوائل توجيهي الأردنية 2019، في وقت قريب، ثم الإعلان عن أسماء الطلاب الناجحين بالشعب الدراسية عبر موقع نتائج توجيهي برقم الجلوس، كما يمكنكم متابعة نتائج الطلاب والموعد المحدد للإعلان عنها من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الأردنية لهذا العام أكثر من 73 ألف طالب وطالبة، مقسمين على الفروع العلمية المختلفة كالتالي:

24758 للفرع العلمي

32524 للفرع الأدبي

4517 لفرع الإدارة المعلوماتية

259 للفرع الصحي

131 للفرع الشرعي

5226 للفرع الصناعي

1499 للفرع الزراعي

877 للفرع الفندقي .

يمكنك الدخول على الموقع وإدخال الإقليم والمديرية واسم المدرسة قبل الاستعلام عن النتيجة

إليكم رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.