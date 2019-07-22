رابط التقديم لوظائف المالية والحرس الوطني عبر «جدارة» 1440

قامت وزارة الحرس الوطني صباح اليوم الأحد 18/11/1440هـ بالإعلان عن فتح باب التسجيل والتقديم للاشخاص الراغبين في شغل عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين والخريجات، حيث إن التقديم متاح على هذه الوظائف حتى نهاية الأسبوع الحالي، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوظائف المعلنة بلغ أكثر من 94 للجنسين.

حيث أوضحت وزارة الحرس الوطني، أن الوظائف متاحة لكافة الخريجين من المؤهلات المناسبة، كما أن التقديم سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد الموافق 18/11/1440هـ، وسينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 22/11/1440هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.

كما أن دعت وزارة الحرس، إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات التي يتم تقديمها في طلب التسجيل لوظائف الحرس الوطني عبر جدارة، وفي حالة وجود تعديلات يرجى القيام بتعديلها من خلال المنظومة.

وأكدت وزارة الحرس الوطني، أنه يمكن لكافة الأشخاص الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المتاحة، التقديم من خلال منظومة التوظيف الحكومي جدارة على الموقع

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة المالية السعودية، عن طرح أكثر من 50 وظيفة متاحة لكافة الخريجين والخريجات بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بعدد معين من التخصصات المتاحة، والتي يبدأ التقديم عليها أيضاً من خلال منظومة جدارة في الوقت الحالي ويستمر التقديم عليها حتى نهاية الأسبوع الحالي.



إليكم الموقع الرسمي لوزراة الحرس الوطني لتقديم الطلبات من هنا