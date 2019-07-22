تنسيق كلية طب خاص الأزهر 2019 لجميع المحافظات

أعلنت مشيخة الأزهر نتائج الثانوية الأزهرية الأحد بشكل رسمي في مؤتمر صحفي عقد في المشيخة.

حيث قام شيخ الأزهر بإجراء اتصالات بالأمس لتهنئة الطلاب الأوائل في مختلف الشعب العلمية والأدبية والإسلامية.

وتعتبر مرحلة الثانوية الأزهرية هي بوابة العبور إلى المرحلة الجامعية للدراسة في إحدى كليات جامعة الأزهر.

وبعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول والانتهاء من امتحانات الدور الثاني وإعلان نتيجتهم، تعقد جامعة الأزهر مؤتمرا صحفيا للإعلان بشكل رسمي عن تنسيق القبول في كليات الجامعة.

حيث أن في الأزهر يدرس طلاب مصريون وآخرون من مخلف الجنسيات العربية والأفريقية والأجنبية لأن الأزهر من المؤسسات الرائدة في العالم.

ويوجد في جامعة الأزهر كليات في مختلف المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية وتعتبر جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في العالم ولها فروع في دول خارج مصر.

كما أن يولي الأزهر اهتماما كبيرا بطلابه منذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة والدراسات العليا، ويعلمهم العلوم الإنسانية والدينية والعلمية في مختلف المجالات والقطاعات النظرية والطبية.

إليكم تنسيق كليات الطب بنين الأزهر: