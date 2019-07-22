رابط نتائج اعتراضات البكالوريا 2019 في سوريا جميع المحافظات السورية حسب الاسم

اكدت وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج تظلمات الثانوية العامة للعام 2019 الخاصة جميع الفروع الدراسية ، جميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالاعتراض على نتيجة البكالوريا سوريا .

نتائج اعتراضات الاذقية 2019 من خلال من هنا الرابط التالي .

نتائج اعتراضات محافظة الاذقية 2019 :-

روابط نتائج البكالوريا 2019 سوريا

الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم السورية من خلال من هنا الرابط التالي .

. موقع علوم للجميع من خلال من هنا الرابط التالي .

كشفت وزارة التربية والتعليم السورية عن مواعيد الدورة الثانية " الاستداركية " لطلاب وطالبات الثانوية العامة "البكالوريا" في سوريا للعام 2019 ، بمختلف فروعها .

اعلنت الوزارة أن امتحانات الدورة الاستدراكية تبدأ من الثامن والعشرين من تموز وتستمر حتى السادس من شهر آب للشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي وحتى السابع منه للفرع العلمي والمهنية بينما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية في العاشر من شهر آب.

جاء ذلك خلال اعلان وزارة التربية السورية نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية للعام 2019 الدورة العادية برقم الاكتتاب عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت .