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رابط نتائج اعتراضات البكالوريا 2019 في سوريا جميع المحافظات السورية حسب الاسم

  • فلسطين اليوم
  • 11:43 - 22 يوليو 2019
ربط نتائج اعتراضات البكالوريا 2019 في سوريا جميع المحافظات السورية حسب الاسم ربط نتائج اعتراضات البكالوريا 2019 في سوريا جميع المحافظات السورية حسب الاسم
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اكدت وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج تظلمات الثانوية العامة للعام 2019 الخاصة جميع الفروع الدراسية ، جميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالاعتراض على نتيجة البكالوريا سوريا .

نتائج اعتراضات محافظة الاذقية 2019 :-

روابط نتائج البكالوريا 2019 سوريا

كشفت وزارة التربية والتعليم السورية عن مواعيد الدورة الثانية " الاستداركية "  لطلاب وطالبات الثانوية العامة "البكالوريا" في سوريا للعام 2019 ، بمختلف فروعها .

اعلنت  الوزارة أن امتحانات الدورة الاستدراكية تبدأ من الثامن والعشرين من تموز وتستمر حتى السادس من شهر آب للشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي وحتى السابع منه للفرع العلمي والمهنية بينما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية في العاشر من شهر آب.

جاء ذلك خلال اعلان وزارة التربية السورية نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية للعام 2019 الدورة العادية برقم الاكتتاب عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت .

  • اسماء الناجحين في نتائج البكالوريا 2019 درعا من خلال من هنا  الرابط التالي  .
  • اسماء الناجحين في نتائج البكالوريا 2019 طرطوس من هنا الرابط التالي  .
  • اسماء الناجحين في نتائج البكالوريا 2019 الاذقية من هنا الرابط التالي  .
  • اسماء الناجحين في نتائج البكالوريا 2019 ريف دمشق من هنا الرابط التالي  .
  • اسماء الناجحين في نتائج البكالوريا 2019 دمشق من هنا الرابط التالي  .
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