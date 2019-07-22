سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال سعودي (SAR) مقابل عملة مصر الجنية المصري (EGP) اليوم الاثنين 22 يوليو 2019 , نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الإثنين2019 سعر العملات العربية والأجنبية في البنوك والسوق السوداء، يبحث العديد من السعودين عن أسعار العملات بشكل يومي.
لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الريال السعودي ، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).
1 (SAR) ريال سعودي = 4.4284 جنية المصري (EGP)
1 (EGP) جنية المصري = 0.2258 ريال سعودي (SAR)
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|4.421
|/
|البنك المصرى الخليجى
|4.420
|/
|اتش اس بى سى HSBC
|4.420
|/
|بنك عودة
|4.418
|/
|بنك بلوم
|4.415
|/
|المصرف العربى الدولى
|4.415
|/
|البنك المركزى المصرى
|4.414
|/
|بنك قناة السويس
|4.407
|/
|بنك مصر
|4.406
|/
|البنك الأهلي المصري
|4.406
|/
|بنك الإستثمار العربي AIB
|4.406
|/
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|4.402
|/
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|4.400
|/
|بنك المشرق
|4.398
|/
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|4.398
|/
|كريدى أجريكول
|4.395
|/
|بنك مصر إيران التنمية
|4.393
|/
|بنك الكويت الوطني NBK
|4.392
|/
|البنك الأهلى اليونانى
|4.390
|/
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|4.389
|/
|بنك الإسكندرية
|4.387
|/
|المصرف المتحد
|4.387
|/
|بنك التنمية الصناعية
|4.381
|/
|بنك البركة
|4.347
|/
|بنك التعمير والإسكان
|4.341