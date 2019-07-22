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سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم في السوق السوداء

  • فلسطين اليوم
  • 10:13 - 22 يوليو 2019
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الدولار اليوم في السوق السوداء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الدولار اليوم في السوق السوداء
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سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال سعودي (SAR) مقابل عملة مصر الجنية المصري (EGP) اليوم الاثنين 22 يوليو 2019 , نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الإثنين2019 سعر العملات العربية والأجنبية في البنوك والسوق السوداء، يبحث العديد من السعودين عن أسعار العملات بشكل يومي.
لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الريال السعودي ، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

1 (SAR) ريال سعودي = 4.4284 جنية المصري (EGP)

1 (EGP) جنية المصري = 0.2258 ريال سعودي (SAR)

 

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