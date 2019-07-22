ترامب يهنئ نتنياهو والأخير يدعوه لزيارة "إسرائيل" في الـ 26 يناير

هنأ الرئيس الامريكي دولاند ترامب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بإعتبار نتنياهو رئيس الوزراء الاكثر مدة لتولي منصبهُ بين رؤساء وزراء "إسرائيل".

وقال ترامب " نتنياهو اصبح اكثر رئيس وزراء في تاريخ "إسرائيل" يتولى منصب رئيس وزراء ، وتابع "تحت قيادة نتنياهو اصبحت "إسرائيل" قوة تكنلوجية عظمى، واقتصاد مستقر على المستوى العالمي.

يشار هنا الى ان نتنياهو في منصبه كرئيس وراء اسرائيل تفوق على رئيس الوزراء الاسبق دافيد بنغريون بعدد السنوات.

من جانب آخر قدمت "إسرائيل" الدعوة للرئيس الامريكي دولاند ترامب وللرئيس الفرنسي مكرون لزيارة "إسرائيل" بتاريخ 26 يناير المقبل، لحضور مراسم ما تسميه اسرائيل مرور 75 عاماً على تحرير معسكرات ابادة اليهود " اوشبتس "وانتصار دول التحالف على النازيين .