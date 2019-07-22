لقاء مصري روسي لبحث أضخم صفقة سكك حديدية

التقى اليوم وزير النقل المصري، كامل الوزير، وفد شركة "ترانسماش هولدينج" الروسية للسكك الحديدية، من أجل متابعة تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد للركاب.

واستعرض الوزير الخطوات التنفيذية للصفقة التي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث اعتمدت هيئة السكك الحديدية على المواصفات الفنية لعربتين تجريبيتين سيتم تصنيعهما بحلول سبتمبر المقبل.

وسترسل العربة الأولى إلى المجر من أجل اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية، بينما سترسل العربة الأخرى لمصر لاختبارها بخطوط هيئة سكك حديد مصر، تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة.

وعرض مسؤولو الشركة الروسية خطتهم لتوريد العربات بواقع 650 عربة من المجر، و500 عربة من روسيا، و150عربة تورد من مصر بعد إنشاء مصنع لعربات السكك الحديدية في البلاد.

كما بحث الوزير مع المسؤولين الروس إمكانية التعاون في مجال قطاعات السكك الحديدية، وتم الاتفاق على قيام وفد السكك الحديدية الروسية بزيارة مقر هيئة سكك حديد مصر، والتباحث حول إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.