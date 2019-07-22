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الاحتلال يفرج عن صياديّن اعتقلهما قبالة بحر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:08 - 22 يوليو 2019
زوارق الاحتلال زوارق الاحتلال
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أفرجت الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن صيادين عبر معبر بيت حانون، بعد اعتقلهما أمس الأحد قبالة بحر رفح جنوب القطاع.

وأفادت المصادر المحلية، بأن بحرية الاحتلال أفرجت عن عصام نبيل الأقرع (24 عاما)، وشقيقه رياض (20 عاما)، مشيرة إلى أن الاحتلال صادر قاربهما بكامل معداته فى ميناء اسدود

ويتعمد الاحتلال "الإسرائيلي" مفاقمة أزمات الصيادين الفلسطينيين، ويحاربهم على جميع الاتجاهات، بالتضييق عليهم وملاحقة مراكب الصيد داخل مياه البحر واعتقال الصيادين ومصادرة معداتهم وشباكهم، أو على صعيد تقليص وحصر مساحة الصيد التي باتت تخلو من الأسماك.

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