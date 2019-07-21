بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات 2019 برقم الجلوس

يترقب طلاب وطالبات الثانوية الازهرية موعد الكشف عن نتيجة امتحاناتهم للعام الدراسي 2019، والذي سيتم الكشف عنها بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات، حيث ستعرض النتائج عن طريق الموقع الالكتروني للازهر الشريف.

واشار الازهر الشريف، الى ان عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 150 ألف طالب بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 100 طالبا في القسم الأدبي 50 ألف طالبا في القسم العلمي بالإضافة الى 155 بعهد العلوم الإسلامية .

كما وأنهى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي والعلمي امتحاناتهم يوم السبت 29 يونيو، واوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “الشيخ علي خليل” إلى انه سيتم بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري الدور الثاني 2019 في التاسع عشر من شهر أغسطس القادم، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

يمكنكم الحصول على نتائج الثانوية الازهرية الدور الاول 2019 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار نتائج الامتحانات، ثم اختر الصف الثالث الثانوي الازهري

تحديد نتائج الثانوية الأزهرية، ومن ثم كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في المكان المخصص له.