جدول مباريات الهلال السعودي 2019

اعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاحد، جدول مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الخاص بالموسم الرياضي 2019-2020 المقبل، والذي سيشارك فيه 16 نادياً من مختلف مناطق المملكة.

كما واشار الاتحاد السعودي ان الموسم الجديد يتكون من 30 جولة، بواقع 8 مباريات في الجولة الواحدة، تقام على 11 ملعباً.

واوضح الاتحاد ان المنطقة الوسطى ستحتضن مباريات أندية النصر، الهلال، الشباب، الفيصلي، الفيحاء عبر 4 ملاعب، وهي استاد الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب جامعة الملك سعود، مدينة المجمعة الرياضية، موضحا ان المنطقة الغربية ستحتضن مباريات أندية الأهلي، الاتحاد، الوحدة عبر ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

كما وقسمت لجنة المسابقات أندية الدوري السعودي إلى 4 مستويات جاءوا على النحو التالي:

المستوى الأول: الهلال – الأهلي – النصر – التعاون

المستوى الثاني: الشباب – الفيصلي – الرائد – الوحدة

المستوى الثالث: الأتحاد – الفتح – الأتفاق – الفيحاء

المستوى الرابع: ابها – العادلة – الحزم – ضمك



وتنطلق المباراة الافتتاحية في 22 أغسطس المقبل الموافق 21 ذي الحجة 1440، بين فريقي النصر وضمك على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ويشهد نفس اليوم مباراة فريقي الأهلي والعدالة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.