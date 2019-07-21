5 حقائق شيقة لا تعلمها عن الدببة

يعتبر الدب من الحيوانات ذات الطباع الخاصة و التي تحتاج إلى مناخ خاص جدا للتعايش فهي ليست ودودة لكي يستأنسها الإنسان و لا يجب القضاء عليها حتى لا يحدث إختلال بيئي ، يجب علينا الإهتمام بها و التعرف على أبرز أنواعها .

نشر موقع " lolowt" بعض المعلومات الهامة التي لا يعلمها الجميع عن الدب :

- تعتبر الدببة القطبية هي أكبر الحيوانات المفترسة الموجودة على وجه الأرض ، وقد يصل طولها حتى 11 قدم ويصل وزنها إلى أكثر من 1700كيلو جرام .

- الباندا التي تبدو لطيفة و يحب الأطفال مشاهدتها في أفلام الكرتون هي واحد من الدببة المفترسة .

- تعتبر الكلاب من أقوى الحيوانات في حاسة الشم إلا أن الأبحاث أثبتت تفوق الدببة على الكلاب .

- يطلق على مجموعة من الدببة اسم sloth وهو ما يعني الحيوانات الكسولة .

- شارك دب في الحرب وكان ضمن الجيش البولندي في الحرب العالمية الثانية ، حيث كان يحمل القذائف إلى خط الدفاع الأول بل وتم تدريبه على إلقاء التحية.