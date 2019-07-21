الكشف عن "سر ترامب" حول فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس 400"

أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشاريه "سرا"، برغبته في عدم فرض عقوبات ضد تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

ووفقا لصحيفة "وال ستريت جورنال"، يعتزم ترامب خلال الأسبوع المقبل، مناقشة فرض عقوبات من جانب واحد على تركيا، مع مجموعة من أعضاء الكونغرس.

وحسبما علمت الصحيفة الأمريكية من مصادرها، أخبر ترامب مستشاريه بأنه يود تجنب فرض عقوبات ضد أنقرة، وهو ما أكده في وقت سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض تعهد لأعضاء في مجلس الشيوخ بأن الرئيس سيقرر فيما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا، بعد التشاور مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون وبولتون، اللذين يوصيان بفرض قيود على مستوى معين ضد أنقرة.

وقال أردوغان في وقت سابق، وخلال مؤتمر صحفي في مدينة أوساكا اليابانية حيث التقى ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين: "سمعنا منه أنه لن يحصل شيء من هذا القبيل"، في إشارة إلى العقوبات.

وعلى الرغم من الضغوط التي مارستها واشنطن على تركيا لإلغاء الصفقة، أصر الرئيس التركي مرارا على أن "الصفقة قد أُنجزت"، مؤكدا أن تسليم الصواريخ سيبدأ في النصف الأول من تموز/يوليو المقبل.

وبرر أردوغان صفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية بعدم إبرام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صفقة بيع منظومة صواريخ "باتريوت" بسبب عدم موافقة الكونغرس حينها.

وأمهلت واشنطن تركيا حتى نهاية تموز/يوليو للعدول عن شراء المنظومة الصاروخية الروسية، وإلا فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على طائرات "إف-35" سيطردون.