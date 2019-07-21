موعد نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2019

تستعد وزارة التربية العراقية لإعلان نتائج السادس الإعدادي 2019، وذلك مع انتهاء آخر مراحل التصحيح والتدقيق المستمرة حتى تلك اللحظة.

كما ويترقب طلاب المرحلة الاعدادية الاعلان عن النتائج لكل من العلمي والادبي، والجدير ذكره انه شارك 465 ألف و409 طالب وطالبة في الامتحانات النهائية في السابع والعشرين من أيار 2019.

واكدت وزارة التربية العراقية على الالتزام بجميع التعليمات لتفادي الوقوع في سلبيات تعيق العملية الامتحانية الموزعة على جميع مراكز التربية في المحافظات العراقية.

في السياق، أعلنت التربية في الحادي عشر من الشهر الجاري نتائج الثالث المتوسط، وقد ارتفعت نسبة النجاح إلى 34.69% مقارنة بالعام السابق.

واوضحت وزارة التربية العراقية انها ستقوم بتوفير روابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2019/2020 ، واعلانها عبر الموقع الإلكتروني، وذلك عند انتهاء جميع مراحل التصحيح والتدقيق بديوان التربية وايضا عندما يتم اعتمادها من قبل الدكتور قصي السهيل .