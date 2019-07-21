إيران: العلاقات مع حماس مهمة وآخذة بالتنامي

وصف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي العلاقات بين بلاده وحركة حماس بأنها مهمة وآخذة بالتنامي.

جاء هذا في تصريح لخرازي اليوم الاحد على هامش لقائه مع مساعد رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري والوفد المرافق له الذي يزور ايران، بحسب وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية.

وقال خرازي أنه تم في هذا اللقاء مناقشة القضايا والمشاكل في القدس الشريف وقطاع غزة.

وأكد خرازي، "الامريكيون كشفوا عن أوراقهم اليوم وباتوا ينفّذون سياساتهم المساندة للكيان الصهيوني دون أي غطاء، وذلك خلافا لما كانوا عليه سابقا".

من جانبه، قال العاروري، إن إيران أظهرت مواقفها في حماية الشعب الفلسطيني على الصعيد الاقليمي والاوساط الدولية ايضا.

كان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية قد صرح أمس السبت بأن حماس تتطلع لتحقيق نتائج مهمة من وراء زيارة وفدها إلى طهران.

وقال مصدر في حماس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أول أمس الجمعة أن وفد حماس سيبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإيرانية خاصة على صعيد دعمها السياسي والمالي للمقاومة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.

وبحسب المصدر، فإن حماس تعتبر الزيارة "الأهم" منذ تراجع العلاقات مع إيران على اثر اختلاف الموقف من الثورة السورية عام 2011 وخروج قيادات حماس من دمشق.

وأعلنت حماس مواقف مساندة للثورة في سورية ونقلت قيادتها في الخارج من دمشق إلى قطر بعد أشهر من بدء الأزمة الداخلية في سورية عام 2011، ما أدى إلى تراجع كبير في علاقاتها مع طهران.

وتحدث مسؤولون في حماس بعد منتصف عام 2017 عن فتح صفحة علاقات جديدة في العلاقات مع طهران بما في ذلك استئناف الدعم المالي من إيران للجناح العسكري للحركة كتائب القسام.