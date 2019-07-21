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نتائج قرعة دوري ابطال افريقيا 2019 بالمواعيد

  • فلسطين اليوم
  • 21:17 - 21 يوليو 2019
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ظهرت اليوم الاحد نتائج قرعة دوري ابطال افريقا 2019/2020، وذلك الذي اجراه الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة.

أجرى الاتحاد الإفريقي قرعة الدور الأول، والثاني من تمهيدي دوري أبطال أفريقيا والتي ستشهد مشاركة الثنائي الممثل للدوري الممتاز، وقام الاتحاد بتمثيل الأندية المصرية برمز "بطل الدوري المصري" و"وصيف الدوري المصري" خلال عملية القرعة.

بطلي مصر سيشاركا في النسخة القادمة من البطولة الأفريقية بداية من الدور التمهيدي، بينما أعفت القرعة ثلاثة فرق من المشاركة في هذا الدور وهم الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي، يذكر أن بطلي مصر في بطولة أفريقيا القادمة لم يتحددا حتى الآن لعدم انتهاء بطولة الدوري المصري.

سيواجه بطل الدوري المصري 2019 فريق “اطلع برا” بطل دوري جنوب السودان، بينما وصيف الدوري المصري سيقابل فريق ديكاديها الصومالي.

ويلعب الفريق الفائز في تلك المواجهة أمام الفائز من "ال بي ار سي أويلرز" الليبيري أمام جينيراثيون فوت السنغالي، وسيكون لقاء الذهاب على ملعب الفريق المنافس، فيما سيقام لقاء العودة في مصر.

اما عن مواعيد المباريات حسب القرعة:

الدور التمهيدي الأول:

  • مباراة الذهاب: 9 إلى 11 أغسطس.
  • مباراة العودة: 23 إلى 25 أغسطس.

الدور التمهيدي الثاني:

  • مباراة الذهاب: 13 إلى 15 سبتمبر.
  • مباراة العودة: 27 إلى 29 سبتمبر.
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