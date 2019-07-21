هل يضم ريال مدريد نيمار خلفا لغاريث بيل؟

ذكرت تقارير صحفية، أن صفقة تبادلية مثيرة قد تتم بين فريقي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن هناك شخصيات قريبة من البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، تعمل على إدراج اللاعب في صفقة تبادلية مثيرة بين النادي الفرنسي وريال مدريد.

ووفقًا للصفقة المقترحة فإن نيمار سينتقل إلى صفوف الميرنغي على أن يذهب الويلزي فاريث بيل، جناح ريال مدريد، إلى باريس سان جيرمان رفقة مبلغ مالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يدفع بيل نحو الموافقة على أحد العروض القادمة من الدوري الصيني.

وكانت أزمة بيل داخل قلعة "سانتياغو برنابيو" وصلت إلى ذروتها، اليوم الأحد، بعد أن صرح زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي، بأن النادي يعمل على مغادرة النجم الويلزي، وأن الأفضل للجميع أن يرحل اللاعب غدًا.