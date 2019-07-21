ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

تعليق العمل بعد الاعتداء على طبيب بمستشفى ثابت ثابت

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:01 - 21 يوليو 2019
مستشفى الشهيد ثابت ثابت مستشفى الشهيد ثابت ثابت
مشاركة

أعلنت نقابة الاطباء عن تعليق العمل في مستشفى الشهيد ثابت ثابت باستثناء الحالات الحرجة في أعقاب الاعتداء على طبيب في قسم الطوارئ من قبل مرافق مريض ما تسبب له بجرح في جبينه احتاج الى خياطة.

وقال الدكتور شوقي صبحة نقيب الاطباء، ان النقابة ابلغت وزارة الصحة انها بصدد التوجه لاخلاء مرافق وزارة الصحة من الأطباء ما لم يتوفر قانون رادع يحمي الطبيب والمريض والعاملين بالمستشفى.

وقال صبحة ان الاعتداءات المتكررة على الاطباء تستدعي تدخلا فوريا وتوفير طاقم امني في المستشفيات ومرافق الصحة لحماية المرضى والعاملين.

وعلم ان قوى الامن اعتقلت المعتدي على الطبيب بمستشفى ثابت ثابت.

الأكثر مشاهدة

متعلقات