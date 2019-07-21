ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشاباك يزعم اعتقال شاب من رهط كان يخطط لتفجير فندق

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:28 - 21 يوليو 2019
اعتقالات اعتقالات
مشاركة

زعم جهاز الشاباك "الاسرائيلي" أنه اعتقل الفلسطيني عادل أبو هضيب من رهط بدعوى أنه كان يخطط لتفجير فندق إسرائيلي.

و وفق قناة "كان" العبرية، فيدعي الشاباك بأن أبو هضيب كان يشرع في إعداد عبوة ناسفة لتفجيرها داخل فندق في "إسرائيل" قريب من مكان عمله، وشراء مواد مختلفة لإعداد قذيفة صاروخية.

وادعى أن المعتقل اعترف خلال التحقيق معه أنه يدعم حركة حماس بعد التأثر بمضامين نشرت عبر الإنترنت.

وأشار الشاباك إلى أنه ضُبط بحوزت المعتقل خمس قنابل يدوية من أنواع مختلفة، وبندقية كارلو.

ولفتت القناة إلى أن قدمت اليوم وقُدمت ضده اليوم لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في بئر السبع. واكد الشاباك انه ينظر ببالغ الخطورة الى ضلوع مواطنين إسرائيليين في الإرهاب.

الأكثر مشاهدة

متعلقات