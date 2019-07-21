اشتية: سنعمل على توفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي الحكومية

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن الاعتداءات على المشافي الحكومية والكوادر الطبية أمر خطير ومدان، وأنه سيصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي لحمايتها من الاعتداءات عليها وعلى كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اشتية، اليوم الأحد مع وفد من المجلس الطبي الفلسطيني برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، في مكتبه برام الله لبحث عدد من القضايا الهامة.

وشدد اشتية على أهمية قيام المجلس الطبي الفلسطيني بجذب الكفاءات الطبية الفلسطينية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة، معتبرا أن ذلك يساهم في توطين الخدمات الطبية، والتقليل من الاعتماد على التحويلات الطبية الى خارج مشافي وزارة الصحة.