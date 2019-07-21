محكمة الاحتلال تقضي ببقاء المستوطنين في عقاري الزعتري

قالت لجنة إعمار الخليل، ان قاضي المحكمة العليا "الاسرائيلية"، الذي بت في قضية منزلي الزعتري اليوم الأحد، منحاز تماماً للمستوطنين "الاسرائيليين" الذين اقتحموا المنزلين قبل 10 أشهر، كما ان الشرطة والنيابة العسكرية "الاسرائيلية" انحازت في هذه القضية للمستوطنين.

وكانت المحكمة العليا "الاسرائيلية"، قد رفضت التماسا تقدمت به الوحدة القانونية في لجنة اعمار الخليل، نيابة عن اصحاب المنزل، وادعى قاضي المحكمة ان الفلسطينيين لم يثبتوا بشكل قاطع ملكيتهم للعقارين، لذلك قررت عدم اخلاء المستوطنين منهما.

وقال عماد حمدان مدير عام لجنة اعمار الخليل لمراسل معا في الخليل:" قبل نحو 10 أشهر قامت مجموعة كبيرة من المستوطنين وفي الليل باقتحام منزلي الزعتري الكائن في شارع السهلة بجوار الحرم الابراهيمي، بعد تحطيم وتكسير ابواب المنزلين ونقل اثاث ومتاع اليهما، وقمنا في حينه بتقديم شكوى للشرطة الاسرائيلية لاخراج المستوطنين من المنزلين، لكن الشرطة "الاسرائيلية" لم تقم بعملها كما يجب".

وأضاف خلال حديثه مع مراسل معا :" ونظراً لعدم قيام الشرطة "الاسرائيلية" والنيابة العسكرية "الاسرائيلية" بعملهم كما يجب، تقدمنا بالتماس للمحكمة الاسرائيلية، لاخراج المستوطنين بعد اقتحامهم عنوة للمنزلين، وقرار المحكمة اليوم، لا يُشكل اعترافاً بملكية المنزلين على الرغم من رفضها اخلاء المستوطنين".

وتابع في حديثه:" قضية اثبات ملكية المنزلين لم تبدأ بعد، وقرار المحكمة وتواطئ الشرطة "الاسرائيلية" يُشجع المستوطنين على التمادي واطلاق العنان لاعتداءاتهم على الممتلكات الفلسطينية سواء في البلدة القديمة من الخليل او في أي منطقة فلسطينية أخرى، ونحن مستمرون في اجراءاتنا القانونية ضد المستوطنين".