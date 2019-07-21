محامي نجم ريال مدريد يرد على المدرب زين الدين زيدان

علَّق جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل نجم ريال مدريد، على تصريحات زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، بشأن النجم الويلزي.

كان زيدان، قال عقب المباراة الودية بين الميرنجي وبايرن ميونخ فجر اليوم الأحد، إنَّ مسؤولي الميرنجي يعملون على انتقال بيل خارج "سانتياجو برنابيو"، ومن الأفضل للجميع أن يرحل النجم الويلزي غدًا.

وقال وكيل بيل، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "ما فعله زيدان عار. إنه لم يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد".

وأضاف: "متى يرحل بيل؟ سيتعلق الأمر بمصلحة اللاعب ولن يتم التأثر بمحاولة زيدان لدفع جاريث خارج ريال مدريد".

وأتم: "بيل على وشك الرحيل؟ أعمل الآن على هذا الأمر".

يذكر أنَّ ريال مدريد، خسر أمام بايرن ميونخ (1-3) في الكأس الدولية للأبطال، فجر اليوم الأحد، ولم يشارك جاريث بيل في المباراة