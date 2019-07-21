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اشتية: سنعمل على توفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي الحكومية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:06 - 21 يوليو 2019
محمد اشتية محمد اشتية
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التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من المجلس الطبي الفلسطيني برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، لبحث عدد من القضايا الهامة.

وشدد اشتية على أهمية قيام المجلس الطبي الفلسطيني بجذب الكفاءات الطبية الفلسطينية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة، معتبرا أن ذلك يساهم في توطين الخدمات الطبية، والتقليل من الاعتماد على التحويلات الطبية الى خارج مشافي وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن الاعتداءات على المشافي الحكومية والكوادر الطبية أمر خطير ومدان، وأنه سيصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي لحمايتها من الاعتداءات عليها وعلى كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

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