فيلم أفينجرز "ايند جيم" الأعلى إيرادات عالميا على الاطلاق

أصبح أحدث أفلام الأبطال الخارقين، "أفنجرز"، رسميا، اليوم الأحد، هو الأعلى إيرادات عالميا على الإطلاق.

وأفادت شركة "ديزني"، المساهمة في إنتاج الفيلم، في بيان لها اليوم الأحد، أنه تخطى فيلم "أفاتار" للمخرج الأمريكي، جيمس كاميرون، بعدما اجتازت إيراداته 2.789 مليار دولار حول العالم، في عطلة نهاية الأسبوع الـ13، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكان فيلم "أفاتار"، محتفظ بالرقم القياسي (2.789 مليار دولار) خلال العشر سنوات الماضية.

وقال آلان هورن، رئيس قسم الإبداع في شركة "والت ديزني" في البيان: "أوجه تهنئة كبيرة لفريق عمل "استويوهات مارفل" و"استوديوهات والت ديزني"، وشكرا للجماهير في جميع أنحاء العالم، الذين رفعوا فيلم "Avengers: Endgame" إلى هذه المرتفعات التاريخية.

ومن أجل وصول فيلم "Avengers: Endgame" إلى المركز الأول، فقد تخطى أفلاما ضخمة أخرى، مثل "تايتانيك" و"Star Wars: The Force Awakens" و"Avengers: Infinity War".

وفيلم "Avengers: Endgame" الذي طرح بدور السينما في أبريل/نيسان هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة مارفل على مدى 10 أعوام.

ويقوم ببطولة الفيلم، الممثلان روبرت داوني جونيور، وكريس هيمسورث والممثلة سكارليت جوهانسون.

وتخطط شركة "ديزني" لتقديم أربعة أجزاء جديدة من "أفاتار"، من أعوام 2021 إلى 2027.