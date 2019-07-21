الجهاد الإسلامي و"فدا" يتفقان على صياغة مبادرة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام

اتفق كلٌ من حركة الجهاد الإسلامي وتجمع الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، على صياغة مبادرة وطنية تشكل أساساً لمبادرة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد صباح اليوم الأحد في مكتب (فدا) المركزي بغزة بحضور قيادات من الجهاد الإسلامي وحزب فدا.

وأكد الطرفان، على أهمية العمل الوطني المشترك في كافة اللجان والهيئات الوطنية لتعزيز لغة العمل الجماعي المشترك لضمان استمرار وحماية الانسجام الوطني كرافعة لاستعادة المصالحة وحماية الثوابت الوطنية.

وقال الطرفان: "يجب استمرار وتعزيز العلاقة الثنائية من خلال لقاءات العمل المشترك وتقييم ما يجري على الساحة الداخلية والخارجية، مشدداً على ضرورة توحيد الجهد الرسمي والشعبي في مواجهة صفقة القرن، والعمل على التصدي لها على كافة الجبهات.

وأضاف الطرفان: "إن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصفوف في معركة التصدي لصفقة القرن وكافة المشاريع المشبوهة التي تعمل على تدمير مشروعنا الوطني".

وأشار إلى أن الدعوة لعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف الإطار القيادي المؤقت أو اجتماع يضم كافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يتوج باتفاق على برنامج وطني يلبي حقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين من أبناء شعبنا، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك عبر استنهاض م.ت.ف وتفعيلها وتعزيز دورها الكفاحي في التصدي لكافة المشاريع المشبوهة وفي مقدمتها صفقة القرن.

وفيما يتعلق بما يجري في لبنان أكد الطرفان، على حق شعبنا في مخيمات لبنان في العيش الكريم ورفض قرارات وزير العمل اللبناني، والتأكيد عل أن شعبنا في لبنان ليس وافداً طواعية بل هو وجود قسري نتيجة هزيمة عام 48و 67 للجيوش العربية ً، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال مساواته او التعاطي معه كوافد او زائر مؤقت إلى لبنان لان موجود كضيف على لبنان حتى تحقيق العودة الى فلسطين.