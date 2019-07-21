الشرطة الفلسطينية تعين كفيفا مديرا لمركز شرطة رفح

حققت الشرطة الفلسطينية حلم الشاب الكفيف النجار، الذي وجه مناشدة عبر أحد الصحفيين لتحقيق أمنيته بأن يصبح مديرا لمركز شرطة رفح ليوم واحد.

وفور تلقي المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية مناشدة الشاب الكفيف عبر أحد الصحفيين، باشر مكتب إعلام الشرطة التنسيق العاجل مع قيادة شرطة محافظة رفح لتحقيق رغبة الشاب النجار.

وعلى الفور صدرت التعليمات من مدير شرطة محافظة رفح العقيد رأفت سلامة بتحقيق حلم الشاب.

وباشر المدير الشاب النجار اليوم الأحد 21/7/2019 مهامه في إدارة مركز شرطة رفح ليوم واحد، مستهلاً عمله بعقد طابور أركان لكافة ضباط وأفراد المركز، ومن ثم تفقد كافة أقسام المركز واطَلع على مهام وإنجازات كل قسم.

وخلال جولته على قسم النظارة تابع "المدير الشاب"، كيفية عمل القسم، وباشر إجراءات الإفراج عن بعض الموقوفين بالإضافة إلى إجراءات التوقيف والحجز.

وعبَر الشاب النجار عن سعادته الكبيرة والغامرة بتحقيق أمنيته، مقدماً شكره وتقديره للشرطة الفلسطينية التي لبت النداء على الفور.

في ذات السياق عبر المقدم إبراهيم ضهير مدير مركز شرطة مدينة رفح، عن شعورهم بالفخر والاعتزاز بتلبية حُلم اشاب المتفوق والكفيف بأن يصبح مديراً في جهاز الشرطة، متمنياً له حياة علمية وعملية موفقة وبتمام السعادة لذويه.

الجدير ذكره أن الشاب محمد النجار يدرس القانون وهو حاصل على معدل 95% في الثانوية العامة لعام 2018.