صحيفة تكشف سبب استقالة مسؤول كبير في جيش الاحتلال

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية النقاب عن استقالة المسئول المباشر لعملية خان يونس الفاشلة والتي نفذتها وحدة "إسرائيلية" خاصة مطلع نوفمبر.

وبينت الصحيفة أن الضابط الملقب بالرمز "ي" هو المسئول عن العملية الذي جهّز القوة الخاصة لتنفيذ المهمة، حيث تبين وجود ثغرات جوهرية في إعداد القوة للمهمة ومن بينها اختيار العناصر.

وذكرت الصحيفة أن عناصر القوة وصلوا إلى منطقة عالية الحساسية وتبين وجود خلل في تعيين قائد القوة، فيما أظهرت التحقيقات أنه كان يتوجب اختيار عناصر آخرين لتنفيذ المهمة ليكمل بعضهم الآخر، حيث تحمل الضابط "ي" المسئولية عن فشل العملية وطلب إنهاء مهام منصبه.

يأتي ذلك بعد شهرين من الإعلان عن توجه قائد الأركان لضابط سابق في الوحدة ويلقب بالرمز "أ" ليعود لترميم الوحدة بعد الهزة التي لحقت بها جراء تلك العملية ما أثار حفيظة قائد وحدة المهام الخاصة في شعبة الاستخبارات "أمان" وطلب هو الآخر إنهاء مهام منصبه.

ونُقل عن الناطق بلسان الجيش قوله بأن تغييرات كبيرة تجري مؤخراً في وحدة المهام الخاصة في الجيش لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه.