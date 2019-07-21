توقعات بصرف رواتب موظفي غزة قريباً ضمن آلية جديدة

من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية في غزة صرف سلفة مالية لموظفي القطاع خلال اليومين المقبلين بواقع 40%، ضمن آلية جديدة.

وكشفت مصادر مطلعة، "أن الآلية الجديدة سيستفيد منها بعض الفئات من الموظفين وتحديدا الفئات المتوسطة مثل "الممرضين والاداريين الجامعيين والمدرسين، والضباط ما دون رتبة نقيب في الجانب العسكري".

وأوضحت المصادر أنّ من يحصل على راتب بقيمة 1200 شيقل فما دون، سيصرف له راتب كامل.

أما من يحصل على راتب أكثر من 1200 شيقل وحتى 3500 شيقل، فإنّه سيستفيد على النحو التالي:

من يتقاضى راتبا اجماليا أكثر من 1200 سيجري ضرب الفرق بين قيمة الدفعة المالية وراتبه الإجمالي الكامل بـ10%.

وأوضحت المصادر "أن الموظف الذي يتقاضى راتبا بقيمة ألفي شيقل فإن الحد الأدنى للدفعة هي 1200 شيقل، والفرق بين راتبه والدفعة 800 شيقل، فسيجري ضرب هذا الفرق بـ10% ليحصل عليها الموظف إضافة لقيمة الدفعة".

ولفتت المصادر المطلعة إلى أنّ هذه الالية تأتي في سياق الاستجابة لمطالب النقابة، لتحقيق العدالة بين الفئات الثانية والثالثة خاصة في ظل وجود فجوة في الراتب الحقيقي بينهم.

وبينت أن هذه الالية سيستفيد منها قرابة 31 ألف موظف بقيمة مليون دولار تقريبا مشيرة الى أن هذه الدفعة هي عن شهر مايو فيما جرى ترحيل شهر 4 إلى المستحقات.



