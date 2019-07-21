الشاباك يزعم اعتقال شاب من "راهط" حاول تنفيذ عملية داخل فندق "إسرائيلي" 

قالت مصادر عبرية، أن "الشاباك سمح اليوم الأحد، بنشر أمر اعتقال الشاب الفلسطيني من سكان مدينة راهط " عادل لأبو هديب" في شهر يونيو الماضي، بزعم تأييده لفيديوهات حماسية تبثها المقاومة ضد "إسرائيل" عبر شبكة الانتر نت.

وحسب موقع روتر، فقد اتضح من خلال التحقيق معه بأنه حاول تصنيع عبوة ناسفة بهد استخدامها لتنفيذ عملية داخل فندق اسرائيلي عمل به كمسؤل عن حديقته.

كما حاول تصنيع صاروخ ومن أجل هذا الهدف اشتري مواد مختلفة.

وذكر الموقع أنه خلال التحقيق معه من قبل ضباط الشاباك قام بتسليمهم 5 قنابل يدوية وقنبلتي غازمسيل للدموع وقنبلتي صوت وقنبلة دخانية " ورشاش كارلو كان بحوزته .