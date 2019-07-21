دراسة: أحماض "أوميجا 6" تقي من تصلب الشرايين

أفادت دراسة بريطانية حديثة، بأن أحماض "أوميجا 6" الدهنية يمكن أن تقي من تصلب الشرايين، الذي يقود لخطر الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الدراسة أجراها باحثون بكلية العلوم البيولوجية في جامعة كارديف البريطانية، ونشروا نتائجها، الأحد، في دورية (Biochimica et Biophysica Acta — Molecular Basis of Disease) العلمية.

ويحدث تصلب الشرايين عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد الغذائية من القلب إلى بقية الجسم (الشرايين) سميكة ومتيبسة، ما يمنع تدفق الدم أحيانًا إلى الأعضاء والأنسجة.

وعادة تكون الشرايين السليمة مرنة وقابلة للتمدد، لكن مع مرور الوقت، يمكن أن تتصلب جدران الشرايين، وتؤدي إلى تجلط الدم وحجبه داخل الشرايين، ما يهدد بإصابة الأشخاص بأمراض مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون تأثير تناول مجموعة من الفئران المصابة بتصلب الشرايين، لأحماض أوميجا6.

وركز هذا البحث على تأثير تلك الأحماض على الخلايا المناعية للفئران، ووجدوا أنها يمكن أن تخفيف أو تمنع تصلب الشرايين، وخاصة عملية تخفيف التعبير الجيني المؤيد للالتهابات.

وقال البروفيسور ديباك رامجي، قائد فريق البحث: "تشير أبحاثنا إلى أن أحماض أوميجا 6 يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على تصلب الشرايين في عدة مراحل، وخاصة عن طريق التحكم في العمليات الرئيسية المرتبطة بالالتهاب".

وأضاف: "لاحظنا أيضًا التأثيرات الوقائية لتلك الأحماض على العمليات المرتبطة بتصلب الشرايين الرئيسية في الخلايا البطانية وخلايا العضلات الملساء، وهما نوعان مهمان من الخلايا المعنية بتصلب الشرايين".

وأحماض أوميجا 6 الدهنية، هي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور، حين تؤكل باعتدال يمكن أن تصبح مفيدة للقلب، بدلامن دلا من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان.

وتتواجد أحماض أوميجا 6 الدهنية بشكل طبيعي في أطعمة منها زيت فول الصويا وزيت النخيل وزيت زهرة الربيع وزيت بذور القطن، وبذور عباد الشمس وبذور اللفت، والدواجن والبيض، والحبوب الغذائية، بالإضافة إلى جوز الهند والأفوكادو والأسماك والصنوبر والجوز، كما تتوافر في صورة مكملات غذائية بالصيدليات.