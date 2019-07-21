وزير "التعليم العالي" يبحث إدراج مساق حول الملكية الفكرية في الجامعات

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس مع مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" فرانسس غري إدراج مساق حول الملكية الفكرية في الجامعات الفلسطينية.

وتناول اللقاء مجالات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنظمة العالمية بهذا الخصوص.

وتم التوافق على مواضيع الملكية الفكرية فيما يتعلق بالمباحث العلمية ومنتجاتها والمؤلفات والكتب وبراءات الاختراع، وضرورة التنسيق ما بين الوزارات ذات العلاقة كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاقتصاد والصحة.

بدوره، أبدى فرانسس استعداد "WIPO"التعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأوعز لمساعديه بلورة أفكار لورقة عمل مشتركة في القريب العاجل، لمناقشتها بهدف الوصول إلى خطة عمل مشتركة في هذا المجال الهام.

يشار إلى أن دولة فلسطين عضو مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.