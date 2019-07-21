الوزارة:صرف "شيكات الشؤون" بعد عيد الأضحى والدفعة الأخيرة من 2018 لن تُصرف  

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، أن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة والمسجلة لدى الوزارة ستكون بعد عيد الأضحى المبارك، أي في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة داوود الديك، أن الوزارة تعمل حالياً بهدف الوصول لموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، متوقعاً أن يتم صرف الشيكات نهاية الشهر المقبل أي بعد عيد الأضحى المبارك.

وبين الديك في تصريحٍ لإذاعة صوت القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه الدفعة التي سيتم صرفها هي الدفعة الثانية من موازنة العام 2019، بعد أن تم صرف الدفعة الأولى في شهر مايو الماضي.

يُذكر، أن عادة يصرف للأسر الفقيرة 4 دفعات من شيكات الشؤون ولكن في سنة 2018 كان هناك 3 دفعات فقط.

قد أوضح الديك، أن صرف 3 دفعات فقط جاء بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، فلم يتم صرف الدفعة الرابعة، وقد أغلقت السنة المالية ، ولم يوعد بصرف الدفعة التي لم تدفع.

يذكر، أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله تأخرت في دفع الدفعات المالية المستحقة إذ لم تغلق الوزارة الدفعة الأخيرة من عام 2018 التي كانت مفترضة في تاريخ 15/12/2018، والدفعة الأولى من العام 2019 التي كانت مفترضة في تاريخ 15/3/2019 وهو أمرٌ أثر سلباً على العائلات المستفيدة من البرنامج، واعتبرت أن دفعة مايو 2019 هي الدفعة الأولى للسنة المالية الجديدة 2019.

وتصل قيمة المساعدات شهريًا إلى 130 مليون شيكل (الاتحاد الاوروبي يساهم بقرابة الثلث) موزعة على أكثر من 111 ألف أسرة في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وتتلقى كل أسرة من تلك الأسر مبلغًا يتراوح بين (750-1800) شيكل، كل ثلاثة أشهر.

ويستهدف برنامج التحويلات النقدية الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة وأسرًا تترأسها نساء.