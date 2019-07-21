إيران: هناك قوى بريطانية تحاول التصعيد ونحن مستعدون لمختلف السيناريوهات

حذر سفير إيران لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد من خطورة الأزمة الحالية بين طهران ولندن، قائلاً إن قوى داخلية في المملكة المتحدة تحاول تأجيج التوتر بين البلدين.

وقال نجاد في تغريدة على "تويتر": "على حكومة المملكة المتحدة ردع تلك القوى السياسية المحلية التي ترغب في تصعيد التوتر بين إيران والمملكة خارج إطار مسألة السفن".

وشدد على أن هذا الأمر خطير وغير حكيم في هذا "الوقت الحساس" بالنسبة للمنطقة، وتابع أن إيران تتخذ موقفا ثابتا بهذا الشأن و"مستعدة لمختلف السيناريوهات".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الأزمة التي اندلعت بين لندن وطهران منذ احتجاز "الحرس الثوري" الإيراني مؤخراً ناقلة Stena Impero البريطانية في مضيق هرمز.

وسبق لسلطات جبل طارق وبريطانيا أوائل الشهر الجاري واحتجزت ناقلة النفط الإيرانية Grace1 التي قيل إنها كانت متوجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية ضد دمشق، وهو ما رفضته طهران.