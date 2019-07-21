"يديعوت" تسأل: كيف دخلت الأموال القطرية لقطاع غزة..؟

كتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" سيناريوهات عديدة حول صرف الأموال القطرية للعوائل الفلسطينية.

وقد كتب اليؤور ليفي في صحيفة "يديعوت": اليوم سيبدأ توزيع المنحة القطرية الشهرية على الأسر الفقيرة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تحصل حوالي 60,000 عائلة فلسطينية على 100 دولار نقدًا لكل منها.

وسأل:"كيف وصلت ملايين الدولارات إلى قطاع غزة في إطار المنحة القطرية؟ ".

وأضاف، أن بلغه عدة إجابات من ثلاثة مصادر مختلفة حول صرف الـ100 دولار للعوائل الفلسطينية.

وتابع: مصادر في غزة أكدت أن النقود تم إدخالها سرا في حقائب من قبل نائب المبعوث القطري يوم الخميس، مشيرةً إلى أن هذا اتفاق بين "إسرائيل" وقطر، يتم بموجبه إدخال الأموال سراً لمنع الانتقادات العلنية ضد نتنياهو في "إسرائيل" قبل الانتخابات المقبلة.

وأوضح أن مصادر أمنية في "إسرائيل" نفت هذه التصريحات نفياً قاطعاً، وأكدوا أن نائب المبعوث القطري لم يدخل بملايين الدولارات نقدًا إلى غزة – متسائلاً:"كيف حدث هذا؟ ورفضت المصادر تحديد كيف تملك غزة الآن ملايين الدولارات نقداً".

ووفقاً للصحفي، فقد أكد مصدر دولي أن هناك فوائض ملايين الدولارات من توزيعات المنح الأخيرة لدى الخزينة القطرية والتي شملت سابقا توزيع الرواتب على الفلسطينيين المشاركين في مشروع التشغيل المؤقت للأمم المتحدة، وأن هذه الأموال المتبقية هي التي ستستخدم لتوزيع المنحة على سكان غزة.