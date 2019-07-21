مصلحة السجون تزعم إحباط تهريب 11هاتف خلوي لمعتقل عوفر

زعمت مصلحة السجون "الإسرائيلية" اليوم الاحد ، بأنها احبطت محاولة أسرى فلسطينيين تهريب 11 هاتف خلوي من نوع " صرصور " لمعتقل عوفر القريب من القدس

وأدعت مصلحة السجون بأن شابين من الجبهة الشعبية والآخر ينتمي لحركة فتح من منطقة رام الله ارتكبا مخالفات خفيفة بهدف ان يتم اعتقالها لتحقيق غايتهما من الاعتقال لتهريب الهواتف لداخل معتقل عوفر .

وبين موقع مفزاك انه خلال فحصهما على الجهاز المغناطيسي تم العثور على 3 هواتف خلوية من نوع صرصور خبئها المنتمي للجبهة الشعبية في منطقة الحوض اما الاخر الذي ينتمي لفتح ايضا عثر بحوزته علي اربعة هواتف من نوع صرصور .