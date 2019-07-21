سعر الدولار في السعودية في السوق السوداء اليوم الاحد

أسعار الريال السعودي في شركات الصرافة و السوق السوداء شهدت اليوم استقرارا ... سجلت أسعار الريال السعودي اليوم في السوق السوداء.
(USD) دولار امريكي = 3.7468 ريال سعودي (SAR)
(SAR) ريال سعودي = 0.2669 دولار امريكي (USD)
|التاريخ
|سعر الصرف
|2019-07-21
|1 دولار امريكي = 3.747 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
|2019-07-20
|1 دولار امريكي = 3.747 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
|2019-07-19
|1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
|2019-07-18
|1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
|2019-07-17
|1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
|2019-07-16
|1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
|2019-07-15
|1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي