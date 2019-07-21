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سعر الدولار في السعودية في السوق السوداء اليوم الاحد

  • فلسطين اليوم
  • 09:44 - 21 يوليو 2019
دولار دولار
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أسعار الريال السعودي في شركات الصرافة و السوق السوداء شهدت اليوم استقرارا ... سجلت أسعار الريال السعودي اليوم في السوق السوداء.

(USD) دولار امريكي = 3.7468 ريال سعودي (SAR)

(SAR) ريال سعودي = 0.2669 دولار امريكي (USD)

جدول أسعار الدولار امريكي للريال سعودي خلال ايام سابقة
التاريخ سعر الصرف
2019-07-21 1 دولار امريكي = 3.747 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
2019-07-20 1 دولار امريكي = 3.747 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
2019-07-19 1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
2019-07-18 1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
2019-07-17 1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
2019-07-16 1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
2019-07-15 1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

 

 

 

 

 

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