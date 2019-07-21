الاحتلال يتأهب تحسباً لاستهداف سفنها بعد احتجاز "ايران" الناقلة البريطانية

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن تل أبيب اتخذت إجراءات جديدة إثر احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية، تحسبا لاستهداف سفنها التجارية أو العسكرية، أو الأجنبية المتجهة إليها.

وكشفت "هآرتس" أن سلطات الاحتلال تتخذ خطوات مختلفة لمواجهة "التهديدات" من هذا النوع في البحار وطرق الملاحة البحرية المختلفة، القريبة والبعيدة عنها.

كما كشفت أيضا أن طاقما أمنيا، اجتمع مؤخرا وأكد أن إيران باتت لاعبا هاما في المياه الدولية والإقليمية المختلفة، سواء في منطقة الخليج أو في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع طرح احتمالات أن تشكل إيران خطرا على سفن ووسائط نقل بحرية إسرائيلية في مضائق البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة أن سلطات الاحتلال قررت مؤخرا إقامة عائق في الميناء العسكري لمدينة إيلات ضد زوارق ودراجات مائية، وذلك لتحصين وحراسة السفن الراسية في الميناء.

جدير بالذكر أن "الحرس الثوري" الإيراني أعلن عن احتجازه ناقلة Stena Impero البريطانية بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة واصطدامها بقارب صيد في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس.

وينظر الغرب إلى احتجاز إيران للناقلة البريطانية في أهم ممر مائي لتجارة النفط العالمية على أنه تصعيد كبير.