إذاعة الاحتلال: "إسرائيل" ستشارك في مؤتمر البحرين 2

ذكرت الإذاعة الاسرائيلية العامة "ريشت بيت"، أن مندوب "إسرائيلي" شارك في اللقاء الذي عقده المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية براين هوك حول عملية الدفاع الأمريكية "Operation Sentinel". " عملية الحارس" لتشكيل قوة من عدة دول لحفظ الملاحة علي مضيق هرمز .

وقد أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات في الخليج تحت اسم الحارس لضمان حرية الملاحة في ضوء تصاعد التوتر مع إيران".

وقالت القيادة، في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر، إنها تُطور مجهوداً بحرياً في الخليج لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط.

ووفقاً للإذاعة "الإسرائيلية" العامة، ربما دعوة المندوب "الإسرائيلي" للقاء هو بمثابة تلميح أمريكي لإشراك "إسرائيل" في مؤتمر البحرين 2 والذي يعقد قريباً لبحث حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي.

وكانت الإدارة الأمريكية قد عقدت يومي 25 و26 يونيو الماضي، "ورشة عمل" اقتصادية في البحرين؛ أطلقت فيها الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، وسط مقاطعة فلسطينية.

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.