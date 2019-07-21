د. ضهير: انطلاق حملة تطعيم الحجاج في كافة محافظات قطاع غزة في ستة مراكز صحية

انطلقت صباح اليوم الأحد، حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام، في كافة محافظات قطاع غزة، في ستة مراكز صحية، ستستمر حتى الخميس القادم.

ومن المقرر، أن يغادر الأراضي الفلسطينية 2508 حاج وحاجة فقط، يضاف لهم حجاج منحة الشهداء والمنح الإدارية والإعلامية، ليصل العدد تقريباً لـ 3200 شخص لأداء فريضة الحج.

وأوضح د.مجدي ضهير مدير دائرة الطب الوقائي في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تطعيم الحجاج في قطاع غزة سيكون في ستة مراكز وهي: محافظة الشمال: مركز صحي شهداء جباليا، ومحافظة غزة: مركزي: شهداء الشاطئ _ مركز شهداء صبحة الحرازين، والمحافظة الوسطى: مركز صحي شهداء دير البلح، ومحافظة خان يونس : مركز صحي شهداء خانيونس، ومحافظة رفح: مركز صحي شهداء رفح.

وأضاف د. ضهير إلى أن حملة التطعيم ستنتهي يوم الخميس الموافق 25/7 حتى نهاية الدوام الرسمي.

وأوصى د. ضهير الحجاج بضرورة إحضار ما يفيد التسجيل من مكتب الحج المسجل طرفه، حيث يمنح كل حاج بطاقة تطعيم دولية بعد اعطاء التطعيم وبشكل شخصي.

وبين أن تطعيم الحجاج سيكون ضد مرض التهاب السحايا الرباعي، حيث أن المرض يعد خطير وينتشر بشكل وبائي في التجمعات، وقد يكون المرض عرضة للانتشار حين عودة الحاج لقطاع غزة، لافتاً إلى أنه يستثنى من تلقى اللُقاح النساء الحوامل .